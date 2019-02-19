Yerel seçimlere katılacak siyasi partiler, aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti. Listelerin teslim edilmesine saatler kala partilerin aday listelerinde önemli değişiklikler yapıldı. AKP, Kars adayını geri çekerek MHP’yi destekleme kararı aldı. FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ise Saadet Partisi’nin Ordu adayı oldu.

Aday listelerinin seçim kurullarına teslim süresi doldu. Seçim sürecinde önemli bir aşamaya geçildi.



31 Mart Yerel Seçimleri’ne katılacak siyasi partiler, aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti. Listelerin teslim edilmesi saat 17 itibariyle sona erdi.



Listelerin seçim kurullarına teslim edilmesinden saatler öncesi ise önemli değişiklikler yapıldı.



Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP, 21 ilde daha iş birliği yapacak.



Buna göre AKP, Kars, Iğdır, Kırklareli ve Osmaniye’de adaylarını çekerek MHP’yi destekleme kararı aldı. MHP ise Çanakkale, Bitlis, Sinop ve Edirne’nin de aralarında olduğu 17 ilde adaylarını AKP lehine geri çekti.



AKP ile MHP arasındaki görüşmelerde tartışılan Zonguldak üzerinde anlaşma sağlanamadı. Partiler yarışa kendi adaylarıyla girecek.



FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ise Saadet Partisi’nin Ordu adayı oldu.



İdris Naim Şahin’in CHP'nin desteğiyle İyi Parti’den aday olacağı gündeme gelmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bunu çok istemişti. Ancak gelinen nokta itibariyle İdris Naim Şahin Saadet Partisi'nden gelen teklifi kabul etti.







ulusal.com.tr

Yerel seçimlere katılacak siyasi partiler, aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti. Listelerin teslim edilmesine saatler kala partilerin aday listelerinde önemli değişiklikler yapıldı. AKP, Kars adayını geri çekerek MHP’yi destekleme kararı aldı. FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ise Saadet Partisi’nin Ordu adayı oldu.