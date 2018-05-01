Erken seçime 55 gün kala emekçiler 1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramı için alanlardaydı. Peki Cumhurbaşkanı adayları emek mücadelesine nasıl bakıyor. Eski sendikacı Talat Özdemir adayların emeğe bakışını tek tek değerlendirdi.

21 yıl belediye çalışanlarının sendika başkanlığını yapan Talat Özdemir erken seçim sürecinde kutlanan 1 Mayıs ve cumhurbaşkanı adaylarını değerlendirdi.



Özdemir, işçi sınıfını taraf olmaya çağırdı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın OHAL ile grevleri durduruyorum açıklamasını eleştirdi Talat Özdemir, "bu işçi sınıfına yapılan en büyük saygısızlık" dedi.



CHP adayını açıklamadığı için bir değerlendirme yapmadı deneyimli sendikacı, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'in ise Batıcı Atlantikçi bir program savunduğunu söyledi.



Tartışılan adayların program temelinde ele alınmadığını belirten Talat Özdemir, programı ile öne çıkan Cumhurbaşkanı adayının Doğu Perinçek olduğunu söyledi.



Eski Belediye-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Talat Özdemir, emekçileri Perinçek'in adaylığı için 4-9 Mayıs günleri arasında seçim kuruluna dilekçe vermeye çağırdı.



Haber: Ufuk Akkaya

Kamera: Akın Kara

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