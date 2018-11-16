Temmuz ayında 15'inci Olağan Kongresi'ni yapan Atatürkçü Düşünce Derneği'nde yeni dönem tartışmalı başladı. Süheyl Batum'un başkanlığında oluşan yeni yönetime dernek içinden çok sayıda konuda tepki var. Görüş ayrılığı yaşanan konular arasında Batum'un Fenerbahçe'yi FETÖ'cülükle suçlaması ve "Yunan askerleri şehit sayılsın" diyen AKP'li belediye başkanına plaket verilmesi de var

"Derneğe zarar veriyor" dediler, istifaya çağırdılar... Atatürkçü Düşünce Derneği'nde yeni süreç krizle başladı.



Atatürkçü Düşünce Derneği 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde 15'inci Olağan Kongresi'ni yaptı. Eski CHP Milletvekili Süheyl Batum kongrede başkan seçildi. Yaklaşık 3,5 aydır da görevde. Ancak aradan geçen bu süre zarfından dernek içinde pek çok konuda görüş ayrılığı oluştu.



ADD Genel Yönetim Kurulunun 4 üyesinden mevcut yönetime tepki yağdı. Tepkilerden biri Batum'un "Fenerbahçe'yi FETÖ'cülükle" suçlayan twitleri oldu.



Bir diğer tartışma konusu ise Batum'un "Bütün siyasi partilere eşit mesafedeyiz" sözleri oldu.



AKP'li Afyon Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kurtuluş Savaşı döneminde ölen Yunan askerinin şehit sayılması gerektiğini savunmuştu. ADD Başkanı Süheyl Batum da Belediye Başkanı Çoban'a geçtiğimiz günlerde bir plaket vermişti. ADD içinde tepkiye neden olan bir diğer gelişme de o plaket kriziydi.





ulusal.com.tr