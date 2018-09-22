İstanbul'daki yeni havalimanına isim tartışması sürüyor... İstanbul Şişli Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, taşınacak Atatürk havaalanının adının değişmemesi için basın açıklaması yapıp imza kampanyası başlattı.

Atatürkçü Düşünce Derneği, İstanbul Şişli Atatürk evi önünde yeni havaalanının adıyla ilgili basın açıklaması yaptı.



ADD üyeleri 3'üncü havaalanının adı "Atatürk" olsun diye imza kampanyası başlattı.



Kampanyaya gencinden yaşlısına birçok kişi yoğun ilgi gösterdi.



Basın açıklmasını yapan ADD Şişli Şube Başkanı Ramazan Erbey, "Atatürk'ün adını silemeyecekler" dedi.



ulusal.com.tr