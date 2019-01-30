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ADD Duisburg, yeni başkanını seçti

Almanya Duisburg Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) yeni başkanını seçti

ADD Duisburg, yeni başkanını seçti

Almanya Duisburg Atatürkçü Düşünce Derneği 9’uncu genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurul, gönderilen davetiyede de belirtildiği şekilde zamanında başladı. Selamlama, saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından divan seçildi.

Başkan Hüseyin Ural faaliyet raporunu ve sayman Doğan Güneş mali raporu okudu. Devamında da divan üyelere söz hakkı verdi.



Denetleme kurulu faaliyet ve mali raporun doğruluğunu tasdik etti. Seçimlere geçildi. İlk önce genel başkan seçimi adayları belirlendi ve Rasim Demircan genel başkanlığa seçildi. Duisburg Atatürkçü Düşünce Derneği yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Gülveren Cebir (2. Başkan), Hülya Onay (Sekreter), Bülent Karabiber, Seher Gündüz, Ahmet Özkan, Asuman Demir, Yasemin Aksoy, Ayşe Çakmakçı, Tuncer Çebir, Münevver Küçük. .

Dilek ve temenniler bölümünden sonra başkan Rasim Demircan teşekkür konuşması yaptı ve genel kurulda seçilen kişiler tebrik edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #add #almanya #Duisburg
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