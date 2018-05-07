Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Tansel Çölaşan, Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için imza desteği çağrısı yaptı

“Sayın Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu 100 bin imzayı tamamladı. Sıra Doğu Perinçek’te” diyen Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan, “Aynı hedef için dört adayın mücadele etmesi demokrasimizin zaferi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Tüm yurtseverleri bugün ve yarın ilçe seçim kurullarına başvurmaya davet eden Çölaşan, şunları söyledi:

“24 Haziran’da Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı Anayasa’da artık sadece bir madde başlığıdır.

Seçimlerin sonunda göreve başlayacak olan cumhurbaşkanına Anayasa ile yürütme yetkisinin yanında yasama yetkisi de verilmekte, yasama yetkisi yürütme tarafından gasp edilmektedir; 'İdare' başlıklı devletin merkezden ve yerinden yönetim esasları ile kamu tüzel kişiliğinin sadece (münhasıran) kanunla kurulacağına, düzenleneceğine dair 123. madde ile 'Merkezi İdare'yi yani bakanlıklarla iller idaresini belirleyen 126. maddede yapılan değişiklikle cumhurbaşkanı tek imza ile kamu tüzel kişiliği kurabilecek, birden çok ili içine alacak (özerk bölge neden olmasın?) idari teşkilat kurabilecektir.



MİLLİ İRADEYE OYUN OYNANDI

Ayrıca belirtmek gerekir; 126. madde değişikliği Anayasa Komisyonu’nda tepkiler üzerine geri çekilmişken, değişiklik 106. madde içine konarak Genel Kurul’dan el çabukluğu ile geçirilmiştir. Tek başına bu husus bile, milli birlik ve bütünlüğü doğrudan hedef alabilecek niteliktedir. Milli iradeye oyun oynanmıştır. Geri alınması gerekli bir yetkidir.

Sonuç olarak; 24 Haziran seçimleri Türkiye ve Cumhuriyetimizin ilkeleri ve kurumları bakımından çok önemlidir. 24 Haziran’da Meclis'te Cumhuriyetçi çoğunluğun kazanması, Cumhuriyet’in kurucu ilkelerini hayata geçirmeye kararlı bir cumhurbaşkanının seçilmesi ülkemiz, Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz için çok önemlidir.

Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu 100 bin imzayı tamamlamışlardır. Sıra Doğu Perinçek’tedir. Aynı hedef için birlikte mücadele edecek dört adayın çıkması, demokrasimiz adına zafer olacaktır. Tüm yurtseverleri bugün ve yarın ilçe seçim kurullarına başvurmaya davet ediyorum, ben de gideceğim.”



