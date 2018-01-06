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ADD ve CKD'den Diyanet'e cevap

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde 9 yaşında evlenilebilir tanımlamasına bir tepki de ADD ve CKD üyelerinden geldi. İstanbul Şişli Atatürk Evi önünde buluşan vatandaşlar yapılanların laiklik dışı olduğunu vurguladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın web sitesinde yapılan nikah tanımına cevap İstanbul Şişli Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) üyelerinden geldi.

Şişli Atatürk Evi önünde toplanan vatandaşlar diaynetin 9 yaşında evelenilebilir tanımlamasını yapılan basın açıklamasıyla protesto etti.

Basın açıklamsını yapan ADD Şişli Şube Başkanı Ramazan Erbey bu tür fetvalara izin vermeyeceklerini söyledi.

Erbey, diyanetin bu tür tanımlamalarının çocuk haklarını da ihlal ettiğini vurguladı.

Basın açıklmasını sonunda küçükleri korumak ilkesine özel ''Andımız''okundu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #diyanet #CKD #add
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