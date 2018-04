15 Temmuz’un kilit ismi firari FETÖ imamı Adil Öksüz’ün eşi ile kayınbiraderinin telefon mesajları darbe girişiminden haberdar olduklarını ve başarılı olması için sürekli dua ettiklerini ortaya koydu

Sabah'ta yer alan habere göre; darbe girişimi ile ilgili Adil Öksüz'ün ailesine ait yeni yazışmalar ortaya çıktı. Darbenin hemen öncesine denk gelen günlerde kurulan aile içi gruba yazılan mesajlar, darbeden hem Adil Öksüz'ün eşi Aynur, hem de kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın haberdar olduğunu gösteriyor.



TELEFONDA SOHBET GRUBU



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Adil Öksüz'ün bacanağı Erdal Şen ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım hakkında verilen hapis cezasının gerekçeli kararında yer alan bilgiye göre, Yıldırım'ın telefonunda Apple'ın mesaj uygulaması Imessage görüşmesi kayıtları bulundu. 24 Haziran 2016'da başlayan mesajlaşmanın 17 Temmuz 2016'da bittiği, mesajlaşanların Ali Sami Yıldırım ile eşi Melike Yıldırım, Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz, Öksüz'ün baldızları Belkıs Tetik, Öznur Yıldırım ve kızı Aliye'den oluştuğu kaydedildi.



Belkıs Nur Tetik'in 2 Temmuz 2016 günü 19:42'de sohbet grubuna, "KPSS tutukluluk ara değerlendirmesi neticesi, mahkeme tüm tutukluların tutukluluk halinin devamına karar verdi, serbest kalan kimse olmadı. Dün akşam itibariyle yeni mahkeme başkanı da belli oldu. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Dualarınızı esirgemeyin lütfen dedi avukat" şeklinde yazdığı, Melike Yıldırım'ın da "Bunlar son üzüntülerdir İnşallah mutlu günler tez gelir inşallaaaah" diye yanıt verdiği belirlendi. Sanık Ali Sami'nin 19:44'te "TevekkeltüealAllah" yazdığı saptandı.



5 GÜN ÖNCE 'GÜNEŞ DOĞACAK ' MESAJI



Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz'ün 4 Temmuz 2016 günü 13:41'de "Ey İlahi, kitabını indiren, bulutları yürüten, orduları bozguna uğratan Allah'ım. Onları hezimete uğrat ve bize yardım et" diyerek örgütsel yapıya zulmedildiğini düşünüp düşman olarak gördükleri devlete ve siyasi iktidara beddua ettiği, Ali Sami Yıldırım'ın da bu bedduaya "Amin, oyy oyyyy" diye cevap verdiği belirlendi.



Aynur Öksüz'ün 5 Temmuz 2016 günü 12:22'de "Böyle devam edecek, 5-10 gün her sabah" diyerek açıkça 10 gün sonraki darbe girişimini kastettiği, yine Aynur Öksüz'ün 6 Temmuz 2016 saat 16:25'te "Çok kritik bir dönemdeyiz. Anadolu insanı haçlılar zamanında görmediği bir zulümle karşı karşıya" dediği belirlendi.



Aynur Öksüz'ün 10 Temmuz 2016 saat 12:13'te "Nasıl olsa bir gün güneş doğacak her yere, her yere yeniden nurlar yağacak. Dağ, dere, ova, oba bucak bucak ışık gelip karanlığı boğacak" şeklinde paylaşımda bulunarak, darbe girişiminin başarıya ulaşacağı ümit ve beklentisini dile getirdiği, Ali Sami Yıldırım'ın "İntizar içinde bekliyor" dediği kaydedildi. Aynur'un ise Ali Sami Yıldırım'ın paylaşımına karşılık "1 hafta boyunca uyumayalım. Abdulkadir Geylani ve Hasan Şazeli Hz.'nin hizbunnasrları okuyalım, hazır uyumuyorken şevval oruçları da tutulabilir" şeklinde paylaşım yaptığı belirlendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen yargılama sonucu Erdal Şen 6 yıl 3 ay, Ali Sami Yıldırım ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



11 TEMMUZ'DA ABD'YE VIP BİLET...



Söz konusu mesaj grubunda kayınbirader Ali Sami'nin 8 Temmuz 2016 günü saat 10.51'de Adil Öksüz'ün Türkiye'den ABD'ye gideceğini kastederek "Pazar ya da pazartesi bilet bakabilir misin? Gelecekmiş" dediği belirlendi. Aynur Öksüz'ün 11 Temmuz Pazartesi günü THY'ye ait 06.45 uçağında VIP bilet temin edildiğini belirtmesi üzerine "Ballı adam" dediği, Ali Sami'nin de "Vazife olunca..." diyerek cevap verdiği saptandı. Adil Öksüz, temmuz başında Ankara'da darbeci generaller ile yaptığı toplantının sonuçlarını sunmak üzere darbeden 4 gün önce 11 Temmuz 2016 günü ABD'ye gitmiş, Gülen'den son talimatları alarak 13 Temmuz günü Türkiye'ye dönmüştü.



