İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Öksüz'ün firarında ihmali olan 34 polis ve jandarma personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılmasına onay verdiği araştırma raporuna ulaştı. Raporda, Öksüz'ün gözaltı ve yakalama işlemlerindeki ihmaller tek tek sıralandı.

Sözcü gazetesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Öksüz'ün firarında ihmali olan 34 polis ve jandarma personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılmasına onay verdiği araştırma raporuna ulaştı. Raporda, Öksüz'ün gözaltı ve yakalama işlemlerindeki ihmaller tek tek sıralandı.



İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli Şube Müdürü B.A.'nın, 'Bu mahrem imam' dediği Adil Öksüz'le ilgili bilgilerin gözaltı sırasında başta eski Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan olmak üzere adli makamlardan ve jandarma yetkililerinden gizlendiği ortaya çıktı. Üç istihbarat polisinin hakkında her şeyi bildikleri Öksüz ve 10 askeri şahsı karakolda bırakarak oradan ayrılması soru işaretleri yarattı. Raporda, "İstihbarat polislerinin Adil Öksüz'ün Kışla Karakolu'nda kalmasında etkili olduğu anlaşılmıştır" dendi.



‘SPOR SALONU DOLU' DEDİLER



Rapora göre, Meclis Komisyonu'nda tanık olarak dinlenen dönemin Organize Şube Müdürü N.Ç., aralarında Öksüz'ün de bulunduğu 98 asker için, "Ankara'da spor salonu doldu" dedi. Bunun üzerine Öksüz ve Akıncı Üssü'nde yakalanan diğer askerler Sincan Adliyesi'ne götürüldü. Ancak spor salonunun o saatten sonra da darbe şüphelilerini kabul ettiği anlaşıldı.



Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar, Jandarma Albay Hamza Tiryaki ile Polis Başmüfettişi Ömer Tanju Özen tarafından 8 Şubat 2017'de hazırlanan raporda şu ifadeler yer aldı:



SİVİL OLDUĞU AÇIKLANMADI



"Savcılığa yazılan üst yazıda, Öksüz'ün sivil olduğuna yer verilmeyerek, darbe teşebbüsünde bulunan 98 asker şahsın yakalandığı bilgisi verilerek, şahıslarla ilgili gözaltı kararı talep edildiği, 1 sivil (Adil Öksüz) ve 97 asker şahsın sabah 05.00-06.00 civarında gözaltı işlemleri tamamlanarak Sincan Batı Adliyesi nezarethanelerine giriş işlemlerinin başlatıldığı, sevk esnasında şüphelilerin kimlikleri ve doktor raporları dışında evrak düzenlenmediği, adli makamlardan da bu yönde bir talep gelmediği, şahıslarla ilgili baştan itibaren işlemlerin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüleceği düşünüldüğünden Jandarmanın evrak düzenleme hususunda yetersiz kaldığı…"



AVUKATINI ARAMIŞ



"Kışla Karakolu'nda kalan 11 şüphelinin üzerlerinden çıkan malzemeler 17 Temmuz günü saat 14.00 civarında jandarma görevlileri tarafından karakoldan alınarak Batı Adliyesi nezarethanesine getirildiği, Kışla Karakol Komutanı O.G. tarafından Adil Öksüz'e ait cep telefonu saat 15.00-15.30 arasında avukatını araması için kendisine verilmek suretiyle kullandırıldığı, dışarıya irtibatının sağlandığı…"



LİSTEDE 97. ŞÜPHELİ



"Öksüz'ün 98 kişilik listenin 97.'si olarak 18 Temmuz gecesi 01.00-02.00 saatlerinde savcılığa sevk edildiği, sabah 04.00-05.00 sıralarında mahkemeye çıkarıldığı ve serbest bırakıldığı, malzemelerini alıp saat 06.32'de adliyeden ayrıldığı anlaşıldı."Sincan Başsavcılığı'nın Öksüz'ün firarı sonrasında, görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme, suçluyu kayırma ve silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla 34 asker-polis hakkında adli soruşturma başlattı. İfadeleri alınan 34 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı. Ancak haklarında yurtdışına çıkış yasağı kondu.



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