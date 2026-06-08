Adisyona gizlice eklemişler! "Servis ücreti" oyununa Bakanlık acımadı!

Adisyonlara gizlice eklenen "servis ücreti", Ticaret Bakanlığı'nı hemen harekete geçirdi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Adisyona gizlice eklemişler! "Servis ücreti" oyununa Bakanlık acımadı!
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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasalarda adil ve şeffaf ticaret düzeninin sağlanması ve mevzuata aykırı uygulamalarla etkin mücadele edilmesi amacıyla denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda gerçekleştirilen denetimde, müşterilerden 69 ayrı işlemde "servis ücreti" tahsil edildiğinin tespit edildiği bildirildi. Bu usulsüzlük üzerine işletmeye 274 bin 137 lira idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

69 AYRI ADİSYONDA AYNI VURGUN

Ekiplerin işletme üzerinde yaptığı titiz incelemelerde, adisyon oyununun boyutu da netleşti. Yapılan incelemelerde işletmenin 6 Haziran tarihinde düzenlediği 69 ayrı adisyonda tüketicilerden "servis ücreti" adı altında ilave ücret tahsil ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

MENÜDE OLMAYAN ÜRÜNLERE DE CEZA YAĞDI

Restorandaki usulsüzlüklerin sadece gizli ücretle sınırlı kalmadığı denetim raporlarına yansıdı. İş yerinde satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin, mekanın giriş kısmında yer alan menüde bulunmadığı belirlendi. Fiyat şeffaflığını ihlal eden bu durum kapsamında işletmeye 286 bin 56 lira idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

Ayrıca, 6 farklı üründe haksız fiyat artışı yapıldığının belirlenmesi üzerine ilgili ürünler hakkında inceleme başlatıldığı ve dosyanın Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na sevk edildiği ifade edildi.

DENETİMLER TAVİZSİZ SÜRECEK

Bakanlık, fahiş fiyat ve gizli ücret oyunlarına karşı tüketicilerin yanında olmaya devam edeceğini duyurdu. Açıklamada tüketicilerin korunması, fiyat şeffaflığının sağlanması ve piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla denetimlere tavizsiz şekilde devam edileceği önemle vurgulandı.

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