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Adıyaman'da Zeytin Dalı Harekatı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar, Suriye sınırına konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araç sevkiyatı sırasında askerlere sevgi gösterisinde bulundu

Adıyaman'da Zeytin Dalı Harekatı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar, Suriye sınırına konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araç sevkiyatı sırasında askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Malatya'daki askeri birliklerden gönderilen zırhlı araçlar, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçerek sınıra ilerleyişini sürdürdü.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların ilerlediği güzergah üzerinde vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla güzergah üzerinde bekleyen vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ya Allah bismillah Allah'u ekber" sloganları atarak, askere destek verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #vatandaş #Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor #gölbaşı #destek #Adıyaman
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