Adıyaman Suvarlı'da seçim heyecanı

Yerel seçimlerin üzerinden günler geçti ancak Adıyaman Besni Suvarlı'da seçim heyecanı hala bitmedi.
İyi Parti adayı Mikail Ağır'ın sicilinde bulunan suç nedeniyle mazbatası iptal edilmişti. Sonucunda da seçimlerin yenilenmesine karar verildi.
Bin 972 seçmen tekrar sandık başına gidip beldeyi 5 yıl yönetecek belediye başkanını seçecek. Listede ise iki parti var. AK Parti ve Vatan Partisi.
Bölge halkı her akşam Vatan Partisi Suvarlı seçim bürosunda toplanıyor.
Toplanan coşkulu kalabalık beldenin sorunlarını çözebilecek ve beldenin gelişmesini sağlayabilecek kişinin Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı'nın olduğunu söylüyor.
Kapı kapı dolaşıyor, bölge halkının sorunlarını dinliyor. Vatan Partisi Suvarlı Belediye Başkan Adayı Gazi Sabancı, yenilenecek seçimde iddialı...
HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr
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