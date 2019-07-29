Adıyaman Suvarlı'da seçim heyecanı

Türkiye yerel seçim gündemini bir belediye dışında geride bıraktı. Adıyaman'ın Suvarlı beldesinde belediye seçimleri 4 Ağustos'ta tekrar yenilenecek. Suvarlı halkı, çözümü Vatan Partisi'nde görüyor. Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Gazi Sabancı bölge halkı ile iç içe... Her akşam vatandaşlarla buluşup, gerçekçi projelerini anlatıyor...

Yerel seçimlerin üzerinden günler geçti ancak Adıyaman Besni Suvarlı'da seçim heyecanı hala bitmedi.İyi Parti adayı Mikail Ağır'ın sicilinde bulunan suç nedeniyle mazbatası iptal edilmişti. Sonucunda da seçimlerin yenilenmesine karar verildi.Bin 972 seçmen tekrar sandık başına gidip beldeyi 5 yıl yönetecek belediye başkanını seçecek. Listede ise iki parti var. AK Parti ve Vatan Partisi.Bölge halkı her akşam Vatan Partisi Suvarlı seçim bürosunda toplanıyor.Toplanan coşkulu kalabalık beldenin sorunlarını çözebilecek ve beldenin gelişmesini sağlayabilecek kişinin Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı'nın olduğunu söylüyor.Kapı kapı dolaşıyor, bölge halkının sorunlarını dinliyor. Vatan Partisi Suvarlı Belediye Başkan Adayı Gazi Sabancı, yenilenecek seçimde iddialı...