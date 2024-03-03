Adıyaman’da deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Adıyaman'da sabahın erken saatlerinde bir deprem oldu.

Adıyaman’da deprem oldu!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman'da deprem meydana geldiğini bildirdi. 

AFAD tarafından yapılan değerlendirmelere göre Adıyaman'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 depremin derinliği ise 7 KM olarak belirtildi. Yapılan açıklamaya göre Adıyaman'da meydana gelen depremin saati 06:20 olarak belirtildi. 

Deprem Adıyaman'ın Sincik bölgesinde meydana geldi. 

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