Adıyaman'da gölete giren iki çocuktan kahreden haber
Adıyaman’dan gelen son dakika haberi yürekleri dağladı! Aileleriyle birlikte vakit geçirmek için gölet kenarına giden iki arkadaş, sıcak havada serinlemek için suya atladı...
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde taşkın koruma göletine giren 2 çocuk boğuldu. Hürriyet Mahallesi'nde bulunan gölete aileleriyle gelen 13 yaşındaki Talal Al-Sinjar ve arkadaşı Abdullah Al-Sajer, serinlemek için suya atladı.
VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
Çocukların daha sonra göletten çıkmadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye hızlıca emniyet ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, gölet içinde arama çalışması başlattı. Ekipler, yaklaşık 4 metre derinlikte çamura saplanmış haldeki 2 çocuğun cesedine ulaştı. Göletten çıkarılan cesetler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.