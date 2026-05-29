Adıyaman'da gölete giren iki çocuktan kahreden haber

Adıyaman’dan gelen son dakika haberi yürekleri dağladı! Aileleriyle birlikte vakit geçirmek için gölet kenarına giden iki arkadaş, sıcak havada serinlemek için suya atladı...

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Adıyaman'da gölete giren iki çocuktan kahreden haber
Yayınlanma: Güncellenme:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde taşkın koruma göletine giren 2 çocuk boğuldu. Hürriyet Mahallesi'nde bulunan gölete aileleriyle gelen 13 yaşındaki Talal Al-Sinjar ve arkadaşı Abdullah Al-Sajer, serinlemek için suya atladı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Çocukların daha sonra göletten çıkmadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye hızlıca emniyet ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, gölet içinde arama çalışması başlattı. Ekipler, yaklaşık 4 metre derinlikte çamura saplanmış haldeki 2 çocuğun cesedine ulaştı. Göletten çıkarılan cesetler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

110 Yolcu bulunuyordu... Marmaris'te tur teknesi bir anda arızalandı, saniyeler içinde battı!110 Yolcu bulunuyordu... Marmaris'te tur teknesi bir anda arızalandı, saniyeler içinde battı!Gündem
Milli Takım teknik diretktörü Vincenzo Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığıyla ilgili konuştu: "Hiçbir şekilde oynatmayacağım..."Milli Takım teknik diretktörü Vincenzo Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığıyla ilgili konuştu: "Hiçbir şekilde oynatmayacağım..."Spor
ABD köşeye sıkıştı! İran'dan kararlılık mesajı ve füze restiABD köşeye sıkıştı! İran'dan kararlılık mesajı ve füze restiDünya
Adıyaman Adıyaman kahreden haber
Günün Manşetleri
Marmaris'te tur teknesi bir anda arızalandı, saniyeler içinde battı!
Naci Görür İstanbul depremi tahminini değiştirdi!
Türk Altın'dan Kurban Bayramı mesajı
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan
Radarları unutturacak icat! Görünmez dronları sesinden buluyor
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
MGM'den son dakika uyarısı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!
Göbeklitepe'den sonra yeni odak Karahantepe!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun telefonda görüştü
Elde kalan kurbanlıkları ESK alacak
Çok Okunanlar
Naci Görür İstanbul depremi tahminini değiştirdi! Naci Görür İstanbul depremi tahminini değiştirdi!
MGM'den son dakika uyarısı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! MGM'den son dakika uyarısı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!
Caddeler göle döndü: Evler ve yollar su altında! İki şehri birden sel vurdu Caddeler göle döndü: Evler ve yollar su altında! İki şehri birden sel vurdu
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Göbeklitepe'den sonra yeni odak Karahantepe! Göbeklitepe'den sonra yeni odak Karahantepe!