Adıyaman'da kayıp kalan bir hayat: Depremde kaybolan Avukat Halil Aktoprak hala bulunamadı

6 Şubat 2023, Türkiye’nin güneydoğusunda büyük bir felakete yol açan Maraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçti. Ancak, hala kaybolanların ve kayıp yakınlarını arayan ailelerin acısı dinmiş değil. Gazete Duvar'dan Bahri Uçar'ın haberine göre, bu acıların biri de, Adıyaman’da Zümrüt Apartmanı’nın enkazında kaybolan avukat Halil Aktoprak’a ait.

Zümrüt Apartmanı'nın yıkılmasının ardından, 37 kişi hayatını kaybetti, Halil Aktoprak ve ailesi enkazın altında kaldı. Halil Aktoprak’ın babası Mehmet, annesi Halime ve dört kız kardeşiyle birlikte enkazda sıkışan Halil, sadece annesi Halime Aktoprak’ın beş gün sonra sağ olarak kurtulabilmesini sağladı. Anne Halime, enkazdan yaralı bir şekilde çıkarken, babası ve kız kardeşlerinin cenazeleri enkazdan çıkarıldı. Ancak, Halil Aktoprak’tan hiçbir iz bulunamadı.

Depremin olduğu gün Antep’teki evinde olduğunu söyleyen Vesfa Aktoprak, “Ailem Zümrüt Apartmanı'nda yaşıyordu. Depremde 4 kız kardeşim, bir erkek kardeşim, annem ve babam, hepsi evdeydi. Yıkılan binadan sadece annemi kurtarabildik ve onu da 5 gün sonra kurtarabildik” dedi.

Bir yıl boyunca kardeşi Halil’in hayatta olduğuna dair umudunu koruduğunu söyleyen Aktoprak, “Kardeşimin yaşadığına dair bir yıl boyunca umudum çoktu ve 'illaki bir yerden çıkar' diyordum ama geçtiğimiz yaz aylarında emniyetteki resimler çıktıktan sonra artık onun öldüğüne emin olduk ama mezarını bulamıyoruz. Kardeşimin bulunması için çok uğraştık ama nedense bulunamadı. Valiye kadar gittik. Hep 'son 13 kişi, son 10 kişi, son 2 kişi' denildi ama bir türlü bulunamadı. Annemden DNA testi alındı. En son '13 tane kimsesizler mezarı var' denildi ama o mezarlar açılıp tespit edilmedi” dedi.

Aktoprak, “Emniyetteki fotoğraflarda kardeşim Halil’in ölmüş fotoğrafları çekilmiş ancak ilginç bir şekilde fotoğraftaki numara ile mezarlıktaki numaralar eşleşmiyor" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Barosu da Halil Aktoprak’a ulaşabilmek için büyük bir çaba harcıyor. Aktoprak ailesinin kayıp yakınlarını bulma yönündeki talepleri, baro tarafından titizlikle takip ediliyor.

"ANNEMİN HALİL'İN KAYIP OLDUĞUNDAN HABERİ YOK"

Halil Aktoprak’ın kaybolduğundan annesinin haberi olmadığını belirten Vesfa Aktoprak, "Annem, enkazdan çıkarıldıktan sonra Diyarbakır’da tedavi gördü. Bir ay boyunca tedavi gördü ve ancak bir ay sonra anneme tüm ailenin öldüğünü söyleyebildim" dedi.

Zümrüt Apartmanı’ndaki büyük yıkımın ardından, annesinin hayatını kaybeden aile üyeleriyle ilgili acı gerçeği öğrenmesinin ardından bir türlü iyileşemediğini dile getiren Aktoprak, şunları söyledi: "Annem bana hep ‘Ben ölünceye kadar mezarlığa gitmeyeceğim’ diyor. ‘Ne zaman ölürsem beni o zaman oraya götürün’ diyor. O günden sonra annemle kimseyi konuşmuyoruz. Bu acıyı kelimelerle anlatmak mümkün değil. Ben de depremden bu yana mezarlığa hiç gitmedim, gidemedim. Ama bu yıl gitmeyi düşünüyorum.”

Tek isteğinin kardeşinin mezarının bulunması olduğunu söyleyen Aktoprak, “Eğer depremin ilk üç günü devlet Adıyaman’a gelseydi belki şu an birçok insan kurtulmuştu ama nedense devlet Adıyaman’a yetişemedi. İnsanlarımız kendi çabalarıyla ailelerini kurtarmaya çalıştı ama gücü yetmedi. Ben en azından kardeşimin mezarı bulunsun, ailemin yanına defnedelim istiyorum. Benim tek talebim, kardeşimin mezarının bulunması." dedi.

2 YILDIR HALİL AKTOPRAK'A AİT HİÇBİR İZ BULUNAMADI

Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, deprem sonrası yaşanan kaos ortamını şu sözlerle aktardı: "Depremin ardından yaşanan kaos, cenazelerin kimliksiz olarak çıkarılması ve sahipsiz mezarlara defnedilmesi büyük bir karmaşaya neden oldu. Birçok cenazenin kimlik tespiti yapılmışken, Halil Aktoprak’ın cenazesine hâlâ ulaşılamadı. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz çünkü herhangi bir iz bulunamadı."

Adıyaman Barosu, Halil Aktoprak’a ulaşabilmek için her türlü çabayı gösterdi. Başsavcılıkla ortaklaşa yürütülen araştırmalar sonucunda, çok sayıda sahipsiz mezar açıldı, DNA testleri yapıldı. Ancak, tüm bu çabalar ve testler sonucunda Aktoprak’ın izine rastlanamadı. Bilal Doğan, bu durumu şu şekilde özetledi: “Birçok sahipsiz mezar açtık, DNA testleri yaptık. Ancak bugüne kadar Halil’in izine rastlayamadık. Bu çabalarımız devam ediyor. Bir gün Halil’e ulaşacağımıza inanıyoruz.”