Adıyaman’da silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü ve 3 kişi yaralandı. Olay, Gerger ilçesinin Gönen köyünde yaşandı.

Kavga sırasında Z.A, A.A ve S.A. vücutlarının farklı bölgelerinden yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Gerger Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların ilk tedavisi hastanede yapılırken, durumu ağır olan A.A ve S.A, Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın hemen ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, kavgaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.