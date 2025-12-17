Adli emanette milyonluk vurgun: Erdal Timurtaş ve eşi hakkında hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bulunan Büyükçekmece Adliyesi’nde, adli emanet deposunda muhafaza edilen yaklaşık 150 milyon lira değerindeki altın ve gümüşün kaybolduğu tespit edilmişti. Durumun ortaya çıkmasının ardından kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

DEVLETİN MEMURU KASAYI BOŞALTIP AİLESİYLE KAÇTI

Yürütülen titiz araştırmalar sonucunda, soygunun failinin bizzat adliyede görev yapan Erdal Timurtaş olduğu gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasına giren çarpıcı detaylara göre; adliye personeli Timurtaş'ın, zimmetine geçirdiği milyonlarca liralık kıymetli madenleri yanına alarak ailesiyle birlikte kayıplara karıştığı saptandı.

Şüphelinin vurgunun hemen ardından vakit kaybetmeden yurt dışına kaçtığı belirlendi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Firari şüphelilerin izini süren makamlar, yakalama sürecini uluslararası boyuta taşıdı. Soruşturma kapsamında, 150 milyonluk vurgunla kaçan Erdal Timurtaş ve eşinin yakalanarak Türkiye'ye iadesinin sağlanması amacıyla haklarında "kırmızı bülten" çıkarıldığı öğrenildi.