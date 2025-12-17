Adli emanette milyonluk vurgun: Erdal Timurtaş ve eşi hakkında hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanette yaşanan akılalmaz hırsızlık olayında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, Erdal Timurtaş ve eşi hakkında hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adli emanette milyonluk vurgun: Erdal Timurtaş ve eşi hakkında hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Yayınlanma:

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bulunan Büyükçekmece Adliyesi’nde, adli emanet deposunda muhafaza edilen yaklaşık 150 milyon lira değerindeki altın ve gümüşün kaybolduğu tespit edilmişti. Durumun ortaya çıkmasının ardından kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

DEVLETİN MEMURU KASAYI BOŞALTIP AİLESİYLE KAÇTI

Yürütülen titiz araştırmalar sonucunda, soygunun failinin bizzat adliyede görev yapan Erdal Timurtaş olduğu gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasına giren çarpıcı detaylara göre; adliye personeli Timurtaş'ın, zimmetine geçirdiği milyonlarca liralık kıymetli madenleri yanına alarak ailesiyle birlikte kayıplara karıştığı saptandı.

Şüphelinin vurgunun hemen ardından vakit kaybetmeden yurt dışına kaçtığı belirlendi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Firari şüphelilerin izini süren makamlar, yakalama sürecini uluslararası boyuta taşıdı. Soruşturma kapsamında, 150 milyonluk vurgunla kaçan Erdal Timurtaş ve eşinin yakalanarak Türkiye'ye iadesinin sağlanması amacıyla haklarında "kırmızı bülten" çıkarıldığı öğrenildi.

3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek: Tarih ve kapsam belli oldu3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek: Tarih ve kapsam belli olduEkonomi
Memur ve emekli için cebe girecek rakam netleşiyor: İşte 2026 Ocak maaşları ve 1.000 TL'lik ek ödeme ayrıntısı!Memur ve emekli için cebe girecek rakam netleşiyor: İşte 2026 Ocak maaşları ve 1.000 TL'lik ek ödeme ayrıntısı!Ekonomi
büyükçekmece hırsızlık kırmızı bülten
Günün Manşetleri
Erdal Timurtaş ve eşi hakkında hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
İstanbul genelinde huzur uygulaması
Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması
İki haftada 90 şüpheli cezaevine gönderildi
BioNTech aşısı Türkiye’ye gelmedi denildi...
Güllü'nün oğlundan ilk açıklama geldi!
Papara için yeni gelişme!
Ebru Eroğlu’nun avukatından o iddialara sert yanıt
Erdoğan'dan Karadeniz'deki saldırılara ilişkin açıklama
Çok Okunanlar
Memur ve emekli için cebe girecek rakam netleşiyor Memur ve emekli için cebe girecek rakam netleşiyor
Kış güneşi yüzünü gösteriyor! Kış güneşi yüzünü gösteriyor!
Güllü'nün patronundan oğlu için kan donduran iddia Güllü'nün patronundan oğlu için kan donduran iddia
Altın piyasasında hareketlilik Altın piyasasında hareketlilik
ŞOK'ta yılbaşı öncesi dev indirim alarmı! ŞOK'ta yılbaşı öncesi dev indirim alarmı!