Adli tıp 'asli kusurlu' demişti! 17 yaşındaki genci ölüme götüren kazada istinaf Zehra Kınık hakkındaki hapis cezasını bozdu

İstinaf mahkemesi, bir kişinin hayatını kaybettiği ve üç kişinin yaralandığı kazada sürücü koltuğunda bulunan Fatma Zehra Kınık’a verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu.

Mahkeme, üç yaralının şikayetlerini geri çektiğini ve bu nedenle Kınık’ın yalnızca ölümle sonuçlanan kaza nedeniyle cezalandırılması gerektiğini belirtti. Bu kararla birlikte ceza miktarı yeniden değerlendirilecek.

17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Korkunç kaza, İstanbul Beykoz’da 9 Temmuz 2024 tarihinde yaşanmıştı. Meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki yaşamını yitirmiş, motosiklet sürücüsü arkadaşı Yavuz Selim Öztürk ise ağır yaralanmıştı.

MAHKEME 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERMİŞTİ

Araç sürücüsü Fatma Zehra Kınık, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan yargılanmıştı.

Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık, mahkeme tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca, Kınık'ın ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmasına karar verilmişti. Mahkeme heyeti, sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibarıyla, cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamını kararlaştırmıştı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yerel mahkemenin kararının ardından dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf mahkemesi, 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Fatma Zehra Kınık hakkındaki kararı bozdu.

Mahkemenin bozma gerekçesi olarak, kazada yaralanan üç kişinin şikâyetini çekmiş olması gösterildi. Kararda, Kınık’ın sadece bir kişinin ölümünden cezalandırılması gerektiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Dava dosyasına göre kaza, Fatıma Zehra Kınık Demir'in otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpması sonucu meydana gelmişti. Motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hayatını kaybetmişti.

2025 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda Zehra Kınık Demir asli kusurlu bulunmuştu. Kınık Demir ise suçlamaları reddederek, olayda kusurlu olmadığını öne sürmüştü. Raporda Kınık Demir'in "Dur" yazılı trafik işaret levhasını dikkate alarak, araçların seyir durumlarını kontrol ettikten sonra yola çıkması ve geçiş hakkını motosiklete vermesi gerekirken, bu kurallara dikkat etmediği için asli kusurlu bulunduğu kaydedilmişti.

Öztürk ve Barlasçeki de Adli Tıp Kurumu'nun aynı raporunda tali kusurlu bulunmuştu. Öztürk'ün kusurlu bulunmasının sebepleri, kaza sırasında kaskının olmaması, kasksız yolcu taşıması ve kavşağa hızını azaltıp kontrollü yaklaşmaması olarak gösterilmişti. Raporda Barlasçeki'nin de kasksız şekilde yolculuk yaparak can güvenliğini tehlikeye attığı kaydedilmişti.

İfadesinde Kınık Demir'in aracının "aniden yola çıktını" söyleyen motosiklet sürücüsü Öztürk, "Araç aniden yola çıkınca ben biraz daha hız yapıp araçtan kurtulmak istedim çünkü fren mesafem hiç yoktu. Dengemi kaybettim ve motosiklet devrildi. Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum" demişti.

Öztürk ayrıca lise 10. sınıfa gittiğini, maddi sıkıntılardan dolayı araba tamirciliği yaptığını, Batın Barlasçeki ile de motosikletinin tamiri için görüştüğünü, kaza sırasında onu eve bırakmakta olduğunu kaydetmişti.