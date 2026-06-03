Adli Tıp raporu çıktı: Hangi ünlülerin testinde yasaklı madde saptandı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'na verdikleri kan ve saç örnekleri üzerindeki incelemeler tamamlandı.

3 ÜNLÜ İSMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneği veren ünlülerden Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın kanlarında yasaklı maddeye rastlandı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Onur Tuna'nın testinde yasaklı madde etken maddesi THC çıktı. Öte yandan sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat'ın da testinde yasaklı madde saptanırken, Zehra Hanzade Gürkanlar'ın da kan ve saçında kokain metabolitleri tespit edildi.

4 İSMİN SONUCU NEGATİF

Soruşturma kapsamında örnekleri incelenen diğer isimlerden ise temiz haber geldi. ATK testi alınan Mirgün Sırrı Cabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin ve Berkay Şahin’in kan, idrar ve saç testleri negatif çıktı. Soruşturmaya ilişkin süreç devam ediyor.