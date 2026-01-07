Adliye soygununda yeni gelişme: "Beni kullandılar, itirafçı olmak istiyorum"

LİDER ARAÇTA BEKLEDİ, PLAN AĞRI'DA YAPILDI

Çetenin lideri olduğu iddia edilen M.S.’nin soygun esnasında araçta beklediği, kuzeni M.E. ile birlikte firar ettiği belirlendi. M.S.’nin kız arkadaşı Elif Dölçek "Para aklama" suçundan, diğer araçta bekleyen Metin Soner ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin olay sonrası Ağrı’ya giderek bir toplantı yaptıkları, olayın açığa çıkmayacağını düşünerek tüm suçu Erdal Timurtaş’ın üzerine yıkmayı planladıkları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.