Adliye soygununda yeni gelişme: "Beni kullandılar, itirafçı olmak istiyorum"
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan gerçekleştirilen büyük altın soygununda soruşturma derinleşiyor.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, adliye binasındaki emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınması olayının arkasındaki sis perdesi aralanıyor.
Başlangıçta münferit bir hırsızlık izlenimi veren olayın, aslında organize bir suç örgütü tarafından planlandığı belirlendi. Soruşturma çerçevesinde 50 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla tutuklu sayısı 16’ya yükseldi.
FİRARİ ŞÜPHELİDEN "BENİ KULLANDILAR" MESAJI
Haberler.com'a göre, soygunun kilit isimlerinden firari zanlı Erdal Timurtaş’ın, bir arkadaşına gönderdiği mesajlar soruşturma dosyasına girdi. Timurtaş’ın mesajında, "Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim" ifadelerini kullandığı tespit edildi.
Ayrıca iddialara göre, altın ve gümüşlerin adliye dışına çıkarılması sırasında, olası bir müdahale durumunda güvenlik görevlilerine ateş açmak üzere silahlı bir kişinin dışarıda bekletildiği öne sürüldü.
ÇALINAN ALTINLAR ERİTİLİP OTO GALERİ AÇILDI
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmasıyla çetenin işleyişi deşifre edildi. Çalınan değerli madenlerin bir kısmının kuyumcularda eritilerek nakde çevrildiği ve paranın aklanmaya çalışıldığı saptandı. Şüphelilerin bu parayla bir oto galeri firması kurduğu ve araçlar satın aldığı belirlendi.
Galeri firmasını kuran kişiler tutuklanırken, söz konusu araçların tamamına el konuldu. Suç gelirlerinin aklanması sürecinde, araçların temin edildiği kiralama şirketi sahibi Burak Çiçek ve paranın teslim edildiği emlakçı Gülsüm Varol’un da tutuklananlar arasında olduğu öğrenildi.
LİDER ARAÇTA BEKLEDİ, PLAN AĞRI'DA YAPILDI
Çetenin lideri olduğu iddia edilen M.S.’nin soygun esnasında araçta beklediği, kuzeni M.E. ile birlikte firar ettiği belirlendi. M.S.’nin kız arkadaşı Elif Dölçek "Para aklama" suçundan, diğer araçta bekleyen Metin Soner ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin olay sonrası Ağrı’ya giderek bir toplantı yaptıkları, olayın açığa çıkmayacağını düşünerek tüm suçu Erdal Timurtaş’ın üzerine yıkmayı planladıkları ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.
Soruşturma dosyasında yer alan yeni görüntülerde, çalınan altınların market arabası içine konularak otoparka taşındığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Tutuklu şüphelilerden Ömer Karaca’nın WhatsApp yazışmaları da deliller arasına girdi. Karaca’nın mesajında, "100 bin euro daha gelebilir, toplamda 200 bin euro, '5 milyon para ile galericilik yapabilir miyiz'" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.
NE OLMUŞTU?
Büyükçekmece Adliyesi emanet bürosunda hizmetli memur olarak görev yapan Erdal Timurtaş’ın uzun süredir mesaiye gelmemesi üzerine başlatılan idari denetimler, büyük bir vurgunu ortaya çıkardı. Yapılan sayımlarda, adli emanet bölümünden 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı belirlendi.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, olayın faili olduğu belirtilen Erdal Timurtaş’ın, hırsızlık olayının hemen ardından harekete geçtiği saptandı. Timurtaş’ın, eşi Esma Timurtaş ve çocuklarını da yanına alarak 19 Kasım tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden İngiltere’ye uçtuğu tespit edildi. Savcılık, firari Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkardı.
Soruşturmayı derinleştiren emniyet birimleri, emanet odasının anahtarının bulunduğu belirlenen adli emanet sorumlusu Kemal D.’yi düzenlenen ilk operasyonda gözaltına aldı. Kemal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Soruşturmanın ikinci dalgasında ise adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer K., Zeynep V., Eyüp İ.S., Gülsüm V. ve Yunus E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, diğer şüpheliler Burak Ç., Mehmet T. ve Mehtap S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verirken, geriye kalan 5 şüpheliyi yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bıraktı.