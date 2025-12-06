Adliyede 147 milyonluk kayıp: Çalınan altınlara dair fotoğraflar ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunda 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altını çalarak İngiltere’ye kaçtığı belirlenen zimmet memurunun aldığı ziynet eşyalarına ait fotoğraflar ortaya çıktı. Söz konusu altınların, sahte vatandaşlık soruşturmasında ele geçirilen emanetler olduğu belirlendi.

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunun görevli zimmet memurunun, yaklaşık 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altını çalarak İngiltere’ye kaçtığı olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çalınan bazı altınların fotoğrafları ortaya çıktı.

Büyükçekmece Adliyesi’nin adli emanet kasasından çalınan bazı altınlara ait fotoğraflar da ortaya çıktı. Erdal T.’nin aldığı altınların, İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 113 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ziynet eşyaları olduğu belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Olay 1 Aralık 2025’te Büyükçekmece Adliyesi’nde ortaya çıkmış, Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.’nin işe gelmemesi üzerine yapılan kontrolde kasalarda bulunması gereken yaklaşık 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti. İncelemenin ardından şüphelinin eşi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye’den ayrılarak İngiltere’ye kaçtığı anlaşılmış, hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

