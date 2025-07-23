Adliyede akılalmaz skandal! Zabıt katibi savcı şifresiyle UYAP’a girdi, dosyaları kapattı

Ankara Adliyesi’nde görevli zabıt katibi A.Y’nin, savcılara ait şifrelerle UYAP sistemine girerek FETÖ soruşturmalarında usulsüz işlemler yaptığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede A.Y. hakkında toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.

SAVCI ŞİFRESİYLE UYAP’A GİRDİ, DOSYALARI KAPATTI

İddianameye göre, zabıt katibi A.Y, görev yaptığı dönemde kendisine ve birlikte çalıştığı savcılara ait şifrelerle Ulusal Yargı Ağı Sistemi’ne (UYAP) giriş yaptı. Sistem üzerinden FETÖ dosyaları başta olmak üzere birçok soruşturmada yetkisiz şekilde işlem yaptığı, evrakları değiştirdiği, dosya numaralarını oynadığı ve sahte belgeler oluşturduğu belirlendi.

İHBAR ESKİ EŞTEN GELDİ

Soruşturma, A.Y’nin boşanma aşamasında olduğu eski eşi Z.E’nin ihbarıyla başladı. Z.E, A.Y’nin FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol’un yönlendirmesiyle bazı dosyalarda rüşvet karşılığında işlem yaptığını, bir keresinde parayı bizzat kendisinin teslim aldığını söyledi. Z.E ayrıca bu konuşmaları içeren bir ses kaydını da savcılığa sundu.

İfadesinde suçlamaları büyük oranda kabul eden A.Y, avukat Bol ile bir dosya için 220 bin liraya anlaştığını belirterek, “Bu dosyalarda ücreti kafama göre alıyordum. Parasız yaptığım da oldu. Ama anlaşıp da hesabıma para yatmayan hiçbir iş olmadı” dedi.

A.Y., savcılara ait e-imza şifrelerinin de kendisinde olduğunu itiraf ederek, “Savcılardan hiçbiri bu işlemlerden menfaat sağlamadı. Bilgileri ve rızaları yoktu.” ifadesini kullandı.

İddianamede, A.Y’nin görevli olmadığı dosyalarda sahte kararlar verdiği, yakalama kararlarını kaldırdığı, kovuşturmaya yer olmadığı kararları düzenlediği, evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği ve bu işlemlerle maddi kazanç sağladığı belirtildi.

7 AYRI SUÇTAN HAPİS İSTEMİ

Zabıt katibi A.Y’nin silahlı terör örgütüne yardım, bilişim sistemine girme, gizliliğin ihlali, zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma, rüşvet almak suçları kapsamında toplam 1190 yıl 5 ay hapis cezası istendi.

İddianamede, A.Y’nin eski eşi Z.E’nin “rüşvete aracılık etme” suçunu işlediği ancak olayın aydınlatılmasına katkı sağladığı için ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmesi istendi.

Ayrıca aralarında avukat Muhammet Talha Bol’un da bulunduğu 15 şüphelinin; “rüşvet vermek”, “terör örgütüne üye olmak”, “gizliliğin ihlali”, “belgede sahtecilik” ve “suçluyu kayırmak suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.