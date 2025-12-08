Adliyede büyük vurgun! Memur ihale paralarını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Kulu Adliyesi'nde yaklaşık 13 yıldır hizmet veren ve son 2 yıl 5 aydır Kulu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde satış memuru olarak görev yapan Ayşe S., hakkında soruşturma açılmadan önce bizzat savcılığa giderek suçunu itiraf etti.

Daha önce 10 yıl boyunca Asliye Ceza Mahkemesi'nde de görev yaptığı öğrenilen Ayşe S., geçtiğimiz Çarşamba günü eşiyle beraber Kulu Adliyesi'ne gelerek zimmet olayını savcılığa bildirdi.

PARALARIN KRİPTO VE BAHİS İŞLEMLERİNDE KULLANILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Savcılıkta ifadesi alınan Ayşe S., bir gün nezarette tutulduktan sonra mahkemeye sevk edildi. İhale bedellerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılan şüpheli memur tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayşe S.'nin, satış memurluğu yetkisi kapsamında toplanan ihale bedellerini kendi banka hesabına aktardığı ve bu paraları ağırlıklı olarak kripto para ve bahis işlemlerinde kullandığı öne sürüldü. İddialara göre, şüpheli memurun yalnızca son iki ayda yaklaşık 6,5 milyon TL tutarında bir aktarım gerçekleştirdiği ve bu yöntemi yaklaşık 1 yıldır sürdürdüğü ileri sürülüyor.

Şüpheli Ayşe S. hakkındaki adli soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.