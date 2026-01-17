Adliyede fenalaşmıştı: Nazlıcan Taşkın tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu toplam 23 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü, “uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme” suçundan tutuklandı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Nazlıcan Taşkın’ın, dün adliyedeki işlemleri sırasında fenalaştığı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedavisinin ardından bugün yeniden adliyeye sevk edilen Taşkın, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.