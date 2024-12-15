Adliye’deki kanlı saldırıda bir kahraman daha şehit düştü

Bursa Adliyesi'nde 6. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Olay sırasında yaralanan Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Adliye’deki kanlı saldırıda bir kahraman daha şehit düştü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

“Milletimizin başı sağ olsun. Bursa-Osmangazi ilçesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Bursa İl Jandarma Komutanlığı personelimiz Uzman Erbaş Nurettin Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.”

Olayda mahkeme salonunda görevli 2 kişi hayatını kaybederken, 2 jandarma personeli de ağır yaralanmıştı. Yaralılardan birinin şehit olduğu haberi, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer saldırının faillerine yönelik hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

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