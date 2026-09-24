Adliyelerde "Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları" kurulacak

Adalet Bakanlığı, 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına gönderdiği yazıyla adliyelerde "Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları" kurulacağını bildirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adliyelerde "Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları" kurulacak
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Bakan Gürlek, konuya ilişkin açıklamayı X hesabından yaptı. Gürlek, siber alanda suçla mücadelenin daha hızlı, etkin ve koordineli yürütülmesi için adliyelerde yeni bürolar oluşturulacağını belirtti.

Açıklamada, çocukları ve gençleri suça, şiddete ve istismara yönlendiren dijital içeriklere karşı adli kapasitenin güçlendirileceği ifade edildi. Vatandaşların özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan içerikler de aynı kapsamda değerlendiriliyor.

DİJİTAL MECRALAR UZMAN SAVCILARIN TAKİBİNDE

Yeni yapılanmayla birlikte dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler, uzmanlaşmış Cumhuriyet savcıları tarafından yakından izlenecek. Gürlek, bu sayede şüphelilerin tespitinin, gerekli adli işlemlerin başlatılmasının ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçlerinin daha hızlı yürütülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Gürlek, konuya ilişkin bu bilgiyi paylaştı.

Açıklamada ayrıca Adalet Bakanlığının çalışmalarını, çocukları koruyan, vatandaşların haklarını güvence altına alan, kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hâkim kılan adalet anlayışıyla sürdüreceği ifade edildi.

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