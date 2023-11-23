Adnan Beker: İyi Parti FETÖ'cüler Tarafından Kuşatılmış

Beker, İyi Parti'nin FETÖ'cüler tarafından kuşatıldığını söyledi Akşener'in özel kalemi Esma Bekar ismini verdi. Ayrıca, Akşener'e iddialarla ilgili açıklama yapması için süre tanıdı.



Bu sözlerle İyi Parti'nin FETÖ'cülerin kuşatması altında olduğunu söyledi, eski partisine ateş püskürdü.



İyi Parti'de kavga bitmiyor. İstifalarla çalkalanan partide her gün yeni bir tartışma yaşanıyor. Genel

İyi Parti'den geçen hafta istifa eden Beker, kendisine FETÖ taktiği ile operasyon yapılmaya çalışıldığını ve eski partisinin FETÖ'cüler tarafından kuşatıldığını söyledi. Beker, operasyon çeken isimlerin içinde Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar'ın olduğu iddiasını gündeme taşıdı.



Akşener'e bir sonraki grup toplantısına kadar süre veren Beker, açıklama yapmaması halinde kendisinin konuşacağını ifade etti.

Seçimlerde altılı masanın HDP ile iş birliğine yönelik de önemli mesajlar veren Beker, partisinin de verimli çalışma yapmadığını bildirdi.





