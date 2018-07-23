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Adnan Oktar'a en yakın isimdi... Yakalandı

Adnan Oktar’ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara’da film gibi bir operasyonla yakalandı. Küçük kızları taciz, tehdit, şantaj ve örgüt üyeliği dahil birçok suçtan aranan Adnan Oktar’ın koruması İstanbul’a getirildi.

Adnan Oktar'a en yakın isimdi... Yakalandı

Adnan Oktar'ın silahlı yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara'da film gibi bir operasyonla yakalandı. Küçük kızları taciz, tehdit, şantaj ve örgüt üyeliği dahil birçok suçtan aranan Cüneyt Özyaşar İstanbul'a getirildi. Bu gözaltı ile birlikte Adnan Oktar suç örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 170'e yükseldi.

ÖZYAŞAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cüneyt Özyaşar ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevkedildi. Cüneyt Özyaşar'ın ağabeyi Harun Özyaşar'ın da firari olduğu ve Ukrayna'da faaliyet gösterdiği öğrenildi. (SABAH)

Etiketler; #adnan oktar #Cüneyt Özyaşar
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