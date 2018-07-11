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Adnan Oktar'a hastane bahçesinde tepki

Sabah saatlerinde gözaltına Adnan Oktar, saat 10.00 sıralarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Adnan Oktar'a hastane bahçesinde tepki

Sağlık kontrolüne getirilen Oktar, "Derin devletin oyunu" dedi. Sağlık kontrolünün ardından hastanede bahçesindeki polis otosuna bindirilen Oktar'a çevredekiler tepki gösterdi. Bazı kişiler polis aracının camlarını yumrukladı. Oktar daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki evine düzenlenen operasyon sırasında kaçmaya çalışırken gözaltına alındığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tepki #adnan oktar
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