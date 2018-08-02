Suç örgütü soruşturmasında tutuklanan Adnan Oktar'ın emniyette verdiği ifadenin yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Toplam 164 sayfalık sorgusunda Oktar, "Suç örgütü değil, yakın arkadaş grubuyuz. Bankada hesabım yok, annemden harçlık alıyorum" ifadelerini kullandı.

Suç örgütü olmadıklarını savundu. Yakın çevresine yaptığı "ben Mehdi'yim" açıklamasını da inkar etti.MASAK'ın "yaklaşık 1 milyar dolar mal varlığı var" tespiti yaptığı Oktar, annesinden harçlık aldığını ileri sürdü.Toplam 169 kişinin tutuklandığı suç örgütü soruşturmasında örgüt lideri Adnan Oktar'ın emniyet sorgusunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı.Mali Suçlarla Mücadele ekipleri Oktar'a tam 353 soru sordu. Bu sorulara verilen yanıtlar da 164 sayfa tuttu.Sorgusunda suç örgütü olmadıklarını savunan Oktar, iyi niyetli yakın bir arkadaş grubu olduklarını ileri sürdü. Bankada parası olmadığını iddia eden örgüt lideri, herhangi bir şirketi de olmadığını söyledi.Herhangi şirketim yoktur. Sadece yazarlık yapıyorum. Aylık olarak 3 bin ila 3 bin 500 lira para kazanıyorum. Bir muhasebecim yok. Muhafaza ettiğim bir kasa veya finansal kurum yoktur. Kazandığım tüm parayı cebime koyuyorum. Hiçbir bankada hesabım yoktur.Villada ele geçirilen paralara ilişkin ikna edici bir yanıt veremeyen Adnan Oktar, paraların kendine ait olmadığını ve paraya ihtiyacı olduğunda hala hayatta olan annesinden harçlık aldığını savundu.Örgütün yurtdışı faliyetlerine ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını ileri süren Oktar, "bu tip işler benim bilgim dışında yapılan gönüllü hayır işleridir" ifadelerini kullandı.Daha önce yakın çevresinde yaptığı "ben Mehdiyim" açıklaması sorulan örgüt lideri kendisinin Mehdi olmadığını ifade etti.