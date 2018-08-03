Adnan Oktar’ın vatani görevini yapmak isteyenleri askere göndermediği ortaya çıktı. ‘Biz keriz miyiz ya? Ne gerek var askere gitmeye? Enayi misiniz, ölmeye başka adam mı yok?’ dediği belirlenen Oktar'ın, vakti gelenleri yurtdışına gönderdiği ortaya çıktı.

Adnan Oktar Suç Örgütü elebaşı Oktar’ın vatani görevini yapmak isteyen örgüt mensuplarına askerlik yapmamaları yönünde verdiği talimatlar günyüzüne çıktı.



Yeni Şafak gazetesinden Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre, soruşturma kapsamında ifade veren Ü.K., E.E., Ö.M. ve Y.S.E. isimli müştekiler, Oktar’ın askerliğe bakış açısıyla ilgili önemli ipuçları verdi. Müşteki ifadelerinde, Adnan Oktar’ın askerlik yaşı gelen üyelerini vatani görevini yapmaktan uzaklaştırmak için yurtdışına gönderdiği bilgisi yer aldı.



‘NE GEREK VAR ASKERE GİTMEYE’



Soruşturma dosyasında ifadesi bulunan müştekilerden Ü.K., Oktar’ın örgüt üyesi erkeklerden hiç birisinin askere gitmesini istemediğini, askerlik vakti gelenleri yurtdışına göndererek orada çalışıyormuş gibi gösterdiğini anlattı. Oktar'ın “Biz keriz miyiz ya değerli vaktimizi orada geçireceğiz? Ne gerek var askere gitmeye” dediğini söyleyen Ü.K., “Örgütte hiç kimse askerlik yapmamıştır. Örgüte gelmeden önce askerlik yapmış çok az kişi vardır. Beni de askerlik vaktim geldiğinde Dubai’ye yolladı ve örgüt üyesi C.Y.’nin şirketinde çalışıyormuş gibi göstertti” dedi.

Konuyla ilgili ifade veren bir diğer müşteki Y.S.E. de kendilerini sürekli askerlikten soğutan Adnan Oktar'ın "Lan enayi misiniz. Siz bana burada lazımsınız" dediğini söyledi.



HEPSİ SUÇ MAKİNESİ



İfadesi alınan müştekilerden Ö.M. ifadesinde şunları söyledi: “Değer yargıları tümüyle yok edilmiş, düşüncesi ve mantık örgüsü ortadan kaldırılmış bu insanlar Adnan Oktar’ın kontrolünde adeta birer suç makinesine dönüşmüştür. Milli ve vatani duyguları tamamen ortadan kalkan örgüt mensupları, ülkesi aleyhine yabancı devletlerle ilişki kurmaktan bir an bile geri durmamışlardır.”