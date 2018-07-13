26. Dönem'de AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, dün gözaltına alınan Adnan Oktar'ın müritlerinin sürekli Meclis'e geldiğini belirterek, 'Tayyip Erdoğan ile Fetullah Gülen grubunun arasının düzeltilmesi için arabulucu olmak' teklifinde bulunduklarını söyledi.

Kapsamlı operasyonla 200'ye yakın müridiyle birlikte dün gözaltına alınan Adnan Hoca lakaplı Adnan Oktar'ın elemanlarının "Tayyip Erdoğan ile Fetullah Gülen arasında arabulucu olma" teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.



Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan AKP'li Selçuk Özdağ, “Adnan Hoca grubunun devamlı TBMM'ye gelen elemanları vardı. Bunlar milletvekillerini ziyaret eder, Adnan Oktar'ın ne kadar vatansever olduğunu anlatıp propagandasını yapar, kitaplarını verirlerdi” dedi.



Özdağ, şunları söyledi:



“17-25 Aralık operasyonundan sonra, yanıma gelen bu grubun önemli elemanları, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la, Fetullah Gülen grubunun arasının düzeltilmesi gerektiğini, yıllarca birlikte olan iki kardeş yapının birlikte ülke için faydalı olacağını belirttiler, ‘Biz, bu konuda arabuluculuk yapmak istiyoruz' dediler. Ben, 17/25 Aralık operasyonuyla neler yapılmak istendiğini kendilerine anlattım ve ‘Bu işe karışmayın. Erdoğan bu konuda haklı' dedim. Fetullahçıların, devlete sahip olmak istediklerini, bunun da yanlışlığını dile getirdim.”



İSRAİL TELEVİZYONUNA ÇIKARMAK İSTEMİŞ



Özdağ, “Adnan Oktar grubunun değişik bağlantıları vardı” diyerek açıklamaları şöyle sürdürdü:



“Örneğin, bunların adamları beni İsrail televizyonuna çıkarmak için girişimlerde bulundular. Böyle bir program için biletimi aldırıp İstanbul'a davet ettiler. Kabul etmedim. Bunlar, daha önce masonluğa karşıyken, sonra masonluğu öven açıklamalar yaptı. İsrail ile bu kadar yakınlaşmaları da soru işaretlerine neden oldu.