Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 179'a yükseldi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar'a yönelik 2 yıldır yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmalarında, Oktar'ın 17-25 Aralık sonrasında defalarca FETÖ yöneticiliği suçundan firari sanık olan Tuncay Opçin ve Balyoz'da kumpas davasında tutuklu yargılanan Mehmet Baransu ile yüzyüze görüştüklerini tespit etti.



Polis ekipleri, Oktar grubuna katılan kadınların grup içinde turnike yönteminden geçtikten sonra 'İmam Bacı' olduğu zaman Oktar'ın bu kadınları anlaşmalı olduğu 2 estetikçiye yolladığı ve vücutlarına çeşitli estetik operasyonlar yaptırıldığı iddia edildi.



105'i kadın 179 kişi gözaltında

Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 235 kişiyi yakalamak için İstanbul, Ankara, Muğla ve Antalya'da düzenlediği operasyonlarda 105'i kadın 179 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 56 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.



6 Babuna gözaltında

Oktar'a yönelik yapılan operasyon kapsamında Babuna ailesinden 6 kişi bulunurken Oktar Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Ferhunde Eda Babuna, Fatma Ceyda Babuna Ertüzün ve Tuğba Babuna ile yeğenleri Alev Babuna'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.



Tarihi eserler bilirkişiler tarafından incelenecek

Adnan Oktar'ın villalarında, vakıf, dernekleri ve depolarında 6 kamyon dolusu tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin bir kısmı incelenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis ekipleri, tarihi eserlerin incelenmesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Önümüzdeki günlerde Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'nden gelecek olan uzman bilirkişilerin inceleme yapması bekleniyor.



Villarlar kiralık çıktı

Yapılan operasyonda polis ekiplerinin yeni tespit ettiği bazı adreslerde aramaları devam ederken, Adnan Oktar'ın üzerine kayıtlı hiçbir şey olmadığını tespit etti. Kandilli ve Sarıyer'de bulunan villaların ise kiralık olduğu öğrenildi.



Lüks yaşam için anneler kız çocuklarını Oktar'a teslim etti

Oktar ve grubuna yapılan operasyonda polis ekipleri yaptıkları incelemelerde, yaşı küçük 15 çocuğun grupta istismar edildiğini belirledi. İddiaya göre, grupta bulunan 2 annenin kız çocuklarını lüks yaşam ve para hırsı için Adnan Oktar'a teslim ettiği, bu çocukların cinsel istismara uğradığı belirlenirken, Oktar ve annelerin bu yönde telefon görüşmelerinin olduğu ekipler tarafından öne sürüldü.



Kedicikle yakalandı

Mali polis tarafından dün polisten kaçarken Sarıyer'de yakalanan 62 yaşındaki Adnan Oktar, yakalandığı sırada yanında 'Kedicik' olarak ünlenen ve televizyon kanalında program yaptığı kadınlardan Didem Ürer ile birlikte gözaltına alındı. Oktar ve Ürer'in bulunduğu arabada yaklaşık 50 bin lira para ve bir çanta dolusu döviz ele geçirildi.



Yakışıklı erkekler, zengin ve genç iş adamı gibi kullanılıyor

Polis ekipleri, Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı çalışmalarda gruba katılan Türkiye'nin ileri gelen üniversitelerinden mezun olan erkeklerin seçilerek lüks yaşam vaadiyle aralarına katılmalarını sağladıkları ortaya çıktı.



İddiaya göre, daha sonrasında aralarına katılan erkekleri kendi belirledikleri bölgelerde bulunan lüks AVM'lerden sorumlu yaptıkları ve kendilerine zengin iş adamı süsü verdikten sonra lüks yaşamlarıyla genç ve güzel kızları kandırarak aralarına kattıkları belirlendi.



"İmam bacı" statüsü

'Kedicik' olarak ünlenen kadınların gruba girdiği zaman hiyerarşik olarak yükselip 'İmam Bacı' statüsüne gelebilmeleri için turnike sistemi adı altında çok sayıda örgüt üyesi erkekle cinsel ilişkiye zorlandıkları polis ekiplerinin tespitlerinde ortaya çıktı.





Polise ateş açıldı

Eş zamanlı operasyon sırasında, baskın yapılan adreslerden birinde polise ateş açıldığı öğrenildi. Açılan ateş sonucu merminin özel harekat polisinin yeleğinde kaldığı, şüphelinin ise yakalandığı ve silahına el konulduğu bildirildi.

Öte yandan, Adnan Oktar'ın örgütün 2 numarası olduğu ileri sürülen Didem Ürer'le kaçmaya çalıştığı araçta yüklü miktarda para bulunduğu ifade edildi.

Operasyonun ardından, korktukları için bu zamana kadar sustuğu belirtilen mağdurlardan bazılarının emniyete gelerek şikayetçi olduğu, bazılarının ise telefonla arayarak ihbarda bulunduğu belirtildi.



Oktar, FETÖ'cüler ve Yahudi milletvekiliyle görüşmüş

Örgüt elebaşı Oktar'ın, 17-25 Aralık kumpası sonrasında, FETÖ üyesi firari Tuncay Opçin ve tutuklu Mehmet Baransu ile defalarca yüz yüze görüştüğünün tespit edildiği ileri sürüldü.

Ayrıca Oktar'ın, İsrailli Likud Partisi milletvekili Yehuda Glick ile de birçok kez görüştüğü iddia edildi.



Şarap haram

Ekipler yaptığı çalışmalar kapsamında, Adnan Oktar'ın grupta bulunan kişilere şarabın haram kılındığını ikna ederek, diğer alkol türlerinin tüketilmesine izin verdiği ortaya çıktı.



Kediciklerin estetiği

Polis ekipleri, Oktar grubuna katılan kadınların grup içinde turnike yönteminden geçtikten sonra 'İmam Bacı' olduğu zaman Oktar'ın bu kadınları anlaşmalı olduğu 2 estetikçiye yolladığı ve vücutlarına çeşitli estetik operasyonlar yaptırıldığı iddia edildi.



Oktar'ın grupta bulunan 'İmam Bacı'larla sadece kendisinin iletişime geçtiği, grup içinde bulunan erkeklerle bile irtibatlarını keserek kadınların grup içindeki görevinin ise ekranlarda gözükerek yeni kişilerin katılımını sağlamak, grubun uluslararası bağlantılarıyla temasa geçmek ve ailelerinin mal varlığını örgüte kazandırmak olduğu ileri sürüldü.



İhbar ve şikayet yağıyor

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyon sonrasında yeni ihbar ve şikayetlerin gelmeye başladığını, yeni ihbar ve şikayetler doğrultusunda da araştırma ve çalışmalara başlanıldığı ileri sürüldü.





AA-DHA