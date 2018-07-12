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Adnan Oktar grubundan kaçan Ceylan Özgül ve Ümit Kuruca konuştu

Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonun ardından, grupta uzun yıllar kalan eski üyeler, Adnan Oktar ve çevresinde olup bitenleri anlattı. Örgütün hücre sistemi ile işlediğini anlatan Ceylan Özgül ve Ümit Kuruca, " üniversite yıllarında kandırılarak üye olduk" dedi.

Adnan Oktar grubundan kaçan Ceylan Özgül ve Ümit Kuruca konuştu

Üniversite yıllarında örgüte üye olduk dediler Adnan Oktar  ve çevresinde olup bitenleri anlattılar.

Adan Oktar suç örgütünde uzun yıllar kalan eski üyeler örgütün değişimini anlattı.

Grubun eski üyesi Ceylan Özgül, "örgüt hücre sistemi gibi işliyor" dedi.

Özgül, örgütte bir hapis sistemi olduğunu ve Adnan Oktar'ın yurt dışı faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Özgül, örgütten ayrıldıktan sonra Adnan Oktar ve çevresindeki silahlı kişiler tarafından rahatsız edildiğini belitti.

Örgütün yurt dışı bağlantılarını anlatan Ümit Kuruca, İsrail ve Pentegon'dan para akışı yapıldığını söyledi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #adnan oktar #Ceylan Özgül #Ümit Kuruca
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