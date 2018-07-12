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Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki evi mühürlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün sabaha karşı Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki bulunan evi operasyon düzenlendi.

Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki evi mühürlendi

Dün gece arama çalışmaların bitmesinin arından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çengelköy'deki evinin mühürlendiği görüldü. Polis ekipleri evinin önünde güvenlik önlemi aldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #adnan oktar #Çengelköy
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