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Adnan Oktar'ın en ünlü kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı

Polisin yaptığı operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı gözaltına alındı.

Adnan Oktar'ın en ünlü kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı
Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik sürdürülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polisin yaptığı operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonun hedefinde 106’sı kadın 235 kişi bulunuyor.

Yapılan operasyonlarda şuana kadar 185 kişi yakalandı. Oktar grubunun önemli isimlerinden Tarkan Yavaş ise polis tarafından aranıyor.
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