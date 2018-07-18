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Adnan Oktar'ın ilk ifadesi

Adnan Oktar'ın polise verdiği ilk ifadesinde 'masum bir oluşum olduklarını' söylediği öğrenildi. Adnan Oktar’ın dün akşam saatlerinde ifadesinin alındığı öğrenildi.

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi

Kendisine yönelik hiçbir suçlamayı kabul etmeyen Oktar, gelen ilk bilgilere göre masum bir oluşum olduklarını iddia ettiği öğrenildi.

Oktar, cinsel taciz, zorla alıkoymak gibi suçlamaları da kabul etmediği belirtiliyor.

Adnan Oktar’ın ifadesinin ardından birçok kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.

Bugün Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu gözaltıların adliyeye gönderileceği gelen bilgiler arasında.

Etiketler; #adnan oktar
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