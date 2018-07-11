Adnan Oktar'ın kedicikleri olarak bilinen kadınların FETÖ'cü polisler ve üst düzey örgüt yöneticileri sıkı irtibat içinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Adnan Oktar'la birlikte program yapan Ayşegül Babuna ve Aylin Atmaca’nın FETÖ'cü müdürler ile çok sayıda görüşme yaptığını Aydınlık 11 Aralık 2014 tarihinde yazmıştı.

Oktar'ın kedicikleri olarak bilinen kadınların Ergenekon operasyonları sürecinde FETÖ'cü emniyet müdürleriyle yaptığı çok sayıda görüşme ortaya çıkmıştı.

Kumpas davaları sürecinde Babuna ve Atmaca'nın ziyaret ettiği isimler Ergenekon operasyonları ile bir bir tutuklanmıştı.



İşte Aydınlık'ın 11 Aralık 2014 tarihli o haberi:

Adnan Oktar'ın kedicikleri olarak bilinen kadınların F-tipi polisler ve üst düzey cemaat yöneticileri sıkı irtibat içinde olduğu ortaya çıktı. Oktar'la birlikte program yapan Ayşegül Babuna ve Aylin Atmaca’nın; F-tipi emniyet müdürleri ile çok sayıda görüşme yaptığı HTS kayıtları ile belgelendi. Telefon görüşmelerinin gerçekleştiği 2009 yılında; Babuna ve Atmaca'nın ziyaret ettiği isimler Ergenekon operasyonları ile bir bir tutuklanmıştı.

Adnan Oktar'ın kedicikleri ziyaret etti, F-tipi polisler baskın yaptı., kediciklerin ziyaret ettiği isimler, Ergenekon operasyonlarında bir bir tutuklandı. Oktar'ın kedicikleri olarak bilinen Ayşegül Babuna ve Aylin Atmaca’nın; F-tipi polislerle telefon trafikleri ise kumpasın işaretini ortaya koydu.

Kamuoyunda Adnan Oktar Cemaati'nin kedicikleri olarak bilinen Babuna ve Atmaca’nın F-tipi örgütün bir çok üst düzey isimi ile irtibat halinde olduğu telefon görüşme kayıtları ile belgelendi. Avukatlar Levent Göktaş, Hüseyin Buzoğlu Necdet Okçu ve Serdar Öztürk; Babuna ve Atmacı'nın ziyaretlerinin ardından tutuklanan isimler.

Avukat Öztürk'ün açtığı davaya gönderilen HTS kayıtlarına bütün trafiği ortaya döktü. Oktar'ın kedicikleri; tertiplerin yoğunlaştığı 2009 yılında Ergenekon operayonlarını yöneten Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse ile irtibat halindeydi. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Bekir Akarsu da kediciklerin görüştüğü kişilerden. Köse de Akarsu da F-tipi polislere yönelik operasyonlarda tutuklandı.

Babuna ve Akarsu ile görüşenler arasında tertiplerde yönlendiren Emniyet İistihbarat Dairesi'ndeki Tamer ve Murat isimli amirler de dikkat çekiyor. Aynı dönemde cemaatin üst düzey imamı Ş. A. T. ve eski Zaman yazarı Hüseyin Gülerce'nin kediciklerle görüşmeleri de HTS kayıtlarına girdi.

Yargıtay 1'inci Daire Başkanı Şerafettin Özcan'la 6 ayda 30 ayrı görüşme yapan Atmaca ve Babuna'nın avukatlığını yapan kişi de cemaat savunucularından Ahmet Gündel.

Babuna ve Atmaca'nın İsrail'e ait numarlardan kimlerle görüştüğü sorusu ise şimdilik yanıtsız kaldı.

