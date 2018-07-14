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Adnan Oktar'ın villasında 127 ekranlı kamera odası

Adnan Oktar grubuna yapılan operasyon sonrası yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor...

Adnan Oktar'ın villasında 127 ekranlı kamera odası

Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyon sonrası yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor...

Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında 127 kamera olduğu belirlendi.
 
Oktar'ın bu 127 kamera ile villanın içi ve dışını adım adım izlettirdiği tespit edildi. Bu kameraların da villadaki bir odadan yönetildiği belirlendi. 127 ekranın duvardaki görüntüsü, polisin çektiği videoya yansıdı.

Görüntülerde kameraların aktif olduğu görülüyor.

Etiketler; #adnan oktar
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