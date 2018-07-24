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Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar tutuklandı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar tutuklandı.

Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar tutuklandı

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma sürüyor. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın yakın koruması tutuklandı. 

Hakkında yakalama kararı olan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara'da gözaltına alındı. 

Özyaşar, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirildi. 

İstanbul Adliyesi'nde savcılık ifadesi alınan Oktar'ın yakın koruması tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. 

Hakimlikçe sorgulanan Özyaşar, tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 169 oldu.

ulusal.com.tr


Kaynak: DHA
Etiketler; #Cüneyt Özyaşar #adnan oktar
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