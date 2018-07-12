Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen "Adnan Oktar suç örgütüne" yönelik İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyonlar sürüyor. 235 kişi hakkında yakalama kararı bulunan operasyonlarda aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da yer aldığı 170 kişi gözaltında. Toplam 34 suçlamanın yapıldığı Adnan Oktar örgütünün, İsrail için siyasi ve askeri casusluk yaptığı belirtiliyor.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda Adnan Oktar suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 235 kişi hakkında yakalama kararı var.



Operasyonun ilk gününde aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da olduğu 170 kişi gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Oktar ve Babuna ile birlikte örgüt üyelerinin sorgularına devam ediliyor.



Adnan Oktar suç örgütüne "cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, tehdit, şantaj, iftira ve suç uydurma, İnanç istismarı ve özel hayatın gizliliğini ihlali" gibi 34 farklı suçlama yapılıyor.



İstail Başbakanı Benyamin Netenyahu ve MOSSAD yöneticileri ile yakın ilikiler içinde Adnan Oktar için yapılan suçlamalardan en çok dikkat çekeni ise İsrail için siyasi ve askerlik casusluk yapmak.



Mar varlığına el konulan ve şirketlerine kayyum atanan Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasına İsrail basını geniş yer ayırmıştı. İsrail basını, Oktar'ı İsrail dostu Müslüman lider olarak tanımlamıştı



ulusal.com.tr