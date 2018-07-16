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Adnan Oktar operasyonunda flaş gelişme

Adnan Oktar ve beraberinde gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandı.

Adnan Oktar operasyonunda flaş gelişme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alındı.  

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde soruşturma kapsamında aranması bulunan Mehmet Alp Ünlü'yü de yakaladı.

Polis ekipleri gözaltına aldığı şüphelilerin ifadelerini almaya başladığı öğrenildi.

Gözaltına alınan kadınların çoğunun doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatma veya düzenli kullandıkları ilaçların verilmesi için adli talepleri olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adnan oktar #ifade #polis #gözaltı #operasyon
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