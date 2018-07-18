Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 92 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemlerin için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görevli 40 savcı görevlendirildi. Şüphelilere sorgularında yöneltilecek olan ana suçlamaların ‘Çocukların cinsel istismarı’, ‘Hürriyetlerinden yoksun bırakılması’ ve ‘Cinsel nitelikli saldırı’ olduğu öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda 7 günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından şüphelilerin savcılığa sevkleri başladı. Şuana kadar aralarında Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. 92 şüphelinin sorgusunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın talimatıyla Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli 40 Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılacağı öğrenildi.



Ana suçlama cinsel istismar

Şüphelilere yönelik ana suçlamaların ‘Çocukların cinsel istismarı', ‘Hürriyetlerinden yoksun bırakılması' ve ‘Cinsel nitelikli saldırı' olduğu belirtildi. Şüpheliler hakkında 31 ayrı suçlama yer alıyor.



Oktar operasyonunda o da yakalandı! Eski belediye başkanının kızı...

Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Fırat Develioğlu'nun eski eşi Zeynep Yalçın'ın da gözaltına alındığı belirtildi.

Milliyet'in haberine göre, CHP'nin eski Sarıyer belediye başkanı İhsan Yalçın'ın kızı olduğu öğrenilen Zeynep Yalçın da adliyeye gönderildi. Önceki gün Fatih Altaylı'nın Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programına katılan iş adamı Fırat Develioğlu, eski eşinin Oktar operasyonunda gözaltına alındığını söylemişti.





Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda yeni gelişme

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 92'sinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 92 kişinin işlemleri devam ediyor.



Bu arada, şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin de itirafçı olduğu öğrenildi.