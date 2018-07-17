Örgüt üyelerini kullanarak yaşı küçük kızlara tuzaklar kuran Adnan Oktar sorgu sırasını bekliyor. Operasyon derinleştikçe korkunç detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Adnan Oktar’dan şikayetçi olan 14 yaşındaki PT’nin ifadeleri, küçük kızların nasıl tuzağa düşürüldüğünü gözler önüne seriyor. Örgüt üyelerinin tecavüzüne uğrayan 14 yaşındaki P.T., Adnan Oktar’a götürülmesi ve örgütten başından geçenleri şu korkunç ifadelerle anlatıyor.



"14 yaşındayken beni örgüte kazandıran Ender Daban isimli üye, daha sonra cinsel yönden kabiliyetli olmadığımı söleyerek evde otururken bir anda salona 2 arkadaşını çağırıp beni öpmeye okşamaya başladılar, karşı koysam da etkisiz kaldım. O sırada Kartal Göktan isimli şahıs beni cep telefonu ile kaydediyordu, çok korktum. Ender Daban yanımızdan ayrıldı, tekrar geldi ve benimle …. yoldan ilişki kurdu. Bu sırada ismini hatırlamadığım kişi ……… çalıştı, bunu yaptıktan sonra burnumu tıkadı, ….. çok korktum, boğulma hissiyle kendimi yanlarından uzaklaştırdım.



TECAVÜZDEN KAÇTIM KENDİMİ BANYOYA KİLİTLEDİM

Banyoya kitledim, Ender bana sakin olmamı bunlaron çok normal olduğunu söleyerek içeri girdi, bütün vücudumu sıcak su ile yıkadı. Sonra bana seni bir büyüğümle tanıştıracağım dedi. Bende annesi babası sandım. Beni Adnan Oktar'ın Kandilli'deki stüdyo olarak tabir edilen yayın evine götürdü.



ADNAN OKTAR HERKESİ ODADAN ÇIKARDI

İlk başta kalabalık olan yer sonra sakin sessiz bir yer halini aldı. Adnan Oktar, Ender'e git burdan dedi. Bana yaklaşmamı söyledi, bembeyazsın seni ısırırım dedi. O an içeri üzerlerinde sadece iç çamaşır olan iki kız girdi, bir tanesine nasıl bu güzel mi diye sordu. Kızda çok güzel bembeyaz dedi. Daha sonra beni döndürdü eteğini kaldırıp sonradan gelen kızlara gösterdi. Kızları dışarı çıkardıktan sora beni diz çöktürüp, dişlerime baktı, göğüslerimi sıktı, nabzıma baktı, iç çamaşırımı çıkardı….



KORKUDAN TİTRİYORDUM ADNAN OKTAR "BU KIZ BENİM" DEDİ

Çok korkmuştum titriyordum, bana "Sakin ol, benim korumamdasın, çok güçlüyüm, kimse senin kılına zarar veremez" dedi. Sonra Ender'i çağırdı, "Bu kız bundan sonra benim, 18'e girince senle evlenecek, kılına zarar gelmesin" dedi. Daha sonra ordan ayrıldık.



Kaynak: Sabah