Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda Ümraniye’de bir depoda örgütün dijital arşivi ele geçirildi. 2 bin 500 adet telefon, laptop ve harddisklerden oluşan arşivin incelenmesi için Siber Şube Müdürlüğünde özel bir ekip oluşturuldu. Emniyet Müdürlüğüne getirilen dijital malzemelerin deşifre edilmesi ile örgütün yapısının çözüleceği belirtildi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.



İstanbul Ümraniye’de bir depoda örgütün dijital arşivi ele geçirildi. 2 bin 500 adet telefon, laptop ve harddisklerden oluşan arşivin incelenmesi için Siber Şube Müdürlüğünde özel bir ekip oluşturuldu.



Ekipler, arşivin incelendikten sonra örgütün hücresel yapısının çözüleleceğini belirtti.



Adnan Oktar’ın kullandığı ve Kandilli’de demirli olan yata da el konuldu.



Kadınlara yeşil receteli ilaçların Oktar’ın doktor muridi firari Muhammet Cihat Gündoğdu tarafından yazıldığı da iddialar arasında.



Gündoğdu 1999 yılında Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyondan sonra dava açılan şüpheliler arasında yer alıyor.



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