İstanbul’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, sağlık kontrolünden geçirildi.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne 14.45’te gelen Adnan Oktar, hastanenin arka kapısından getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.



Oktar’ın hastaneden çıkışı sırasında yanında bir kız çocuğu bulunan kadın Oktar’a tepki gösterdi.



Kadının görüntü almasını hastanenin özel güvenlik görevlileri engelledi.



Adnan Oktar, daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geri götürüldü.





