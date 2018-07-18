Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'ın da bulunduğu şüphelilerin bir kısmının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 13'ü erkek, 23'ü kadın toplam 36 şüpheli, Vatan Caddesin'deki emniyet binasının yanında bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına, polis kontrolünde yürüyerek, elleri plastik kelepçeli şekilde getirildi.



Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden işlemleri tamamlananlar Çevik Kuvvet aracına bindirildi. Sağlık kontrolü işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülecek.



Operasyon kapsamında 187 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki işlemleri tamamlananların gün içerisinde gruplar halinde adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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