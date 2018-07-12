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Adnan Oktar Suç Örgütü ile ilgili çarpıcı açıklamalar

FETÖ'nün sahnelediği Ergenekon kumpası mağdurlarından Avukat Serdar Öztürk, Adnan Oktar Suç Örgütü ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Kumpas sürecinde Adnan Hoca grubunun FETÖ ile işbirliği içinde olduğunu belirten Öztürk, iki örgütün de ABD ve İsrail denetiminde olduğunu iddia etti.

Adnan Oktar Suç Örgütü ile ilgili çarpıcı açıklamalar

Ergenekon kumpası mağduru Avukat Serdar Öztürk, Umut Tezerer'in sunduğu Gün Ortası programına konuk oldu. Öztürk, Adnan Hoca Grubu ve FETÖ arasındaki ilişkiyi anlattı.

Öztürk,  Adnan Hoca Örgütü'nün iç yüzünü ve gerçek amacını anlattı.

Avukat Öztürk kendisine kurulan kumpasta Adnan Hoca Suç Örgütü'nün rolü olduğunu anlattı.

Adnan Öztürk , Adnan Hoca Örgütü'nün İsrail ile ilişkisini hahamlar üzerinden kurduğunu ve  FETÖ ile aynı güç tarafından yönetildiğini ifade etti.


ulusal.com.tr



 

Etiketler; #adnan oktar
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