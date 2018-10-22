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Adnan Oktar suç örgütüne mensup 33 kişiye gözaltı kararı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Adnan Oktar suç örgütüne mensup 33 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldı. Bu doğrultuda, 23'ü İstanbul'a olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Şüpheliler hakkında ayrıca sulh ceza hakimliğince arama ve el koyma kararı alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde şüphelileri yakalamak için harekete geçti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #adnan oktar
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