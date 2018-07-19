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Adnan Oktar tutuklandı

"Adnan Oktar" grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 143 kişi tutuklandı.

Adnan Oktar tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcılık ifadeleri tamamlanan ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden 27'si daha "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı

Böylece soruşturma kapsamında, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu toplam 143 şüpheli tutuklanmış oldu. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182 kişi adliyeye sevk edilmişti. 
Bu şüphelilerden, 13'ü adli kontrol tedbiri uygulanarak olmak üzere 14'ü serbest bırakılırken, 25 şüphelinin sorgusu sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #adnan oktar #tutuklandı
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